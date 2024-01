„Monstrul din Amstetten” – cum a fost denumit de presa, dupa ce au fost aflate ororile la care a fost supusa, ani la rand, fiica sa – revine in atenția lumii. Totul dupa ce mai mulți locuitori din orașul Krems an der Donau, din Austria, susțin ca l-ar fi vazut pe Josef Fritzl in cafenelele […] The post „Monstrul Fritzl”, vazut in cafenelele din apropierea inchisorii unde e deținut first appeared on Ziarul National .