- Misteriosul monolit argintiu descoperit in statul american Utah, a carui origine nu a putut nimeni sa o descopere, a disparut cindva in jurul serii de vineri, a anunțat agenția locala pentru administrarea terenurilor, conform CNN. Agenția pentru administrarea terenurilor din Utah a anunțat, intr-o postare…

- Misteriosul monolit argintiu, din metal, descoperit saptamâna aceasta în deșertul din sud-estul statului american Utah, și care a provocat tot felul de speculații privind originea lui, acum a disparut, a anunțat Biroul pentru Gestionarea Terenurilor (BLM), citat de CNN. Monolitul…

- Un monolit misterios metalic a fost descoperit in urma cu cateva zile pe platoul Batca Doamnei din Piatra-Neamț. Este vorba despre un obiect similar celui aparut intr-o zona izolata din statul american Utah.

- Misteriosul monolit din metal de origine necunoscuta, a carui descoperire recenta intr-o regiune desertica din vestul SUA a alimentat o serie de speculatii demne de domeniul science-fiction, pare sa se fi evaporat, au declarat sambata responsabili locali citati de AFP. Biroul de amenajari teritoriale…

- Misteriosul monolit argintiu descoperit in statul american Utah, a carui origine nu a putut nimeni sa o descopere, a disparut candva in jurul serii de vineri, a anunțat agenția locala pentru administrarea terenurilor, conform CNN.

- ”The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” este cea mai cunoscuta emisiune de divertisment de peste ocean și are audiențe record in multe țari de pe mapamond. Prezentata drept franțuzoaica, Magda Mihaila, singura femeie care stand-up comedy in toata Europa (in 4 limbi diferite) a aparut aseara in populara…

- Deși populația Romaniei este in continua scadere, iar rata emigrarii este una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeana, numarul aleșilor locali ramane unul foarte ridicat; sunt aproape 45.000 pentru cele circa 3.000 de localitați ale țarii. Sunt șanse la o reorganizare administrativ-teritoriala…

- Gheorghe Țanau, șoferul roman de TIR dat disparut de 10 zile, in Italia, a fost gasit. Barbatul a fost identificat de carabinieri la Forli, la 700 de km distanța de locul in care ar fi trebuit sa ajunga, dupa ce a plecat de acasa, din Prahova. Șoferul de TIR plecase pe 1 septembrie din Romania, cu mașina…