Stiri pe aceeasi tema

- Una locuiește peste Ocean, alta e in Dubai, iar cea mare a ramas pe plaiurile mioritice. Vorbim despre surorile Gabor care s-au reunit recent in Romania și au petrecut cateva zile de vis impreuna.

- Viața le-a dus pe drumuri separate pe surorile Gabor, dar de fiecare data cand au ocazia se intalnesc și petrec clipe prețioase impreuna. Monica și Ramona Gabor au ales celebritatea, dar sora lor, Alina, a decis sa fie discreta și sa nu apara sub lumina reflectoarelor. Cine este sora cea mare a vedetelor.…

- Monica și Ramona Gabor au lasat melegurile straine in care locuiesc de mai mulți ani și s-au intors in Romania, unde s-au reunit cu sora lor mai mare Alina. Surorile Gabor sunt in vacanța prin Maramureș in prezentși se bucura de momentele petrecute impreuna. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a postat…

- Toata lumea știe ca Florin Raducioiu are o avere impresionanta, insa fostul fotbalist știe cum sa iși rezolve singur treaba, motiv pentru care a trecut și la munca de jos intr-o benzinarie. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu este mondene din Romania surprind de fiecare data cele mai tari imagini,…

- Sore și Mircea Julean nu mai formeaza un cuplu, iar cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. Recent, fostul partener al cantareței a fost surprins in compania autoritaților. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe faza și au surprins cele mai tari imagini.

- Razvan Lucescu este implinit pe toate planurile și chiar daca are timpul limitat, antrenorul iși face mereu prezența in compania celor dragi. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele fostului fotbalist și l-au surprins alaturi de nepoții lui, dar și de…

- Luna mai este cea mai calduroasa, dar si cea mai instabila luna a primaverii. Zilele insorite si calde, uneori chiar caniculare, vor alterna cu zilele reci si ploioase. Ploile pot avea adesea caracter torential, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres . „Aceste modificari…

- Poate va intrebați ce fac fotbaliștii de la Dinamo atunci ca nu se afla pe teren. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Ahmed Bani și l-au surprins la un restaurant de lux din Capitala alaturi de partenera lui. Iata ce gestul rușinoase a facut…