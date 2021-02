Monica Roșu a născut! Prima imagine cu bebelușul Luni, 8 februarie 2021, fosta gimnasta Monica Roșu (33 de ani) a devenit mama pentru prima oara! Sportiva a publicat prima imagine cu ea și cu fiica ei. Alaturi de fotografie a scris: „Ziua de ieri mi-a adus cea mai prețioasa medalie! ❤️❤️❤️” Monica Roșu a nascut! Prima imagine cu bebelușul Monica a nascut prin cezariana. „Dupa multe discuții cu doamna doctor care se ocupa ca totul sa fie bine cu noi, am ales cezariana”, spunea cu doar cateva zile in urma in mediul online. Despre sarcina, sportiva a mai adaugat: „Am avut o sarcina super ușoara. Fara grețuri și alte probleme specifice sarcinii”.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

