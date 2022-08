Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Monica Pop este revoltata de efectele pe care pandemia de coronavirus le are asupra populației. Aceasta i-a atacat in direct la Antena 3 pe cei care susțin ca vaccinul anti-Covid este eficient, “Unde s-a pomenit sa faci patru vaccinuri intr-un an și boala sa fie in continuare?”, a intrebat aceasta.…

- Autoritațile lucreaza la legislația necesara pentru deschiderea de centre de vaccinare anti-COVID in unitați sanitare. Aceasta este o masura de pregatire a campaniei de vaccinare anti-COVID din toamna. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a anuntat marti ca, in perioada urmatoare, vor fi deschise…

- Ministerul Sanatații dat in judecata pentru achizițiile de vaccinuri anti Covid: „S-au risipit sute de milioane de euro pe un numar de vaccinuri mult peste necesarul real” Ministerul Sanatații dat in judecata pentru achizițiile de vaccinuri anti Covid: „S-au risipit sute de milioane de euro pe un numar…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) actioneaza in instanta Ministerul Sanatatii pentru achizitiile mari de vaccinuri anti COVID-19 și cheltuirea fondurilor publice.

- Numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2 va creste pana la mijlocul lunii august, potrivit estimarilor facute de Ministerul Sanatatii, a declarat ministrul Alexandru Rafila, care a subliniat ca, in aceasta perioada, sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit, mai ales in zona de ambulatoriu, pana la…

- Desi vaccinarile impotriva noului coronavirus au redus semnificativ numarul spitalizarilor si pe cel al deceselor, cazurile de COVID-19 sunt din nou in crestere la nivel global, informeaza DPA. Peste 4,1 milioane de cazuri au fost raportate global saptamana trecuta, in crestere cu 18%, potrivit Organizatiei…

- Pandemia inregistreaza o intensificare la inceputul acestei veri, atentioneaza OMS. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, virologul Costel Atanasiu a explicat de ce e foarte important ce se va intampla in urmatoarele luni si cat de eficiente sunt noile vaccinuri.

- De miercuri, turiștii care ajung in Italia nu mai sunt obligați sa prezinte dovezile de vaccinare anti-COVID sau testare Turistii și calatorii care sosesc in Italia nu vor mai trebui sa prezinte, incepand de miercuri, dovezile care atesta ca s-au vaccinat, recuperat sau testat impotriva noului coronavirus,…