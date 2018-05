Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD sustine, intr-un interviu acordat joi Associated Press, ca lupta anticoruptie a mers prea departe. “A fost o perioada de multi ani, cand de obicei cine era la putere nu era investigat. S-a trecut in cealalta extrema, ca cei care sunt in clasa politica sa fie toti acuzati, urmariti,…

- Fostul ministru Elena Udrea, sustine, intr-o interventie televizata din Costa Rica, ca politicienii care conduc Romania sunt slabi, precizand, referitor la liderul PSD, Liviu Dragnea, ca face "un pas inainte si zece inapoi".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat intr-un interviu publicat joi seara de catre agentia de presa Associated Press ca agentia anti-coruptie a Romaniei (n.red.: DNA) a mers prea departe in privinta urmaririi unor oficiali guvernamentali acuzati de luare de mita, delapidare si alte delicte.

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, pe numele caruia Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a emis un mandat european de arestare, a declarat, miercuri, ca nu considera o problema schimbarea de informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet. Acesta a spus ca, in locul lui Victor Ponta…

- „Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat și i-a fost partener?” il acuza Gheorghe Piperea pe liderul PSD Liviu Dragnea in urma cu nici 6 luni. Vremurile in care avocatul Piperea ii cerea demisia liderului…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (foto), a anunțat joi, la București, ca a stabilit cu conducerile Parlamentului și Guvernului o linie de comunicare directa, pentru a elimina orice probleme de comunicare. ”Cand au impresia ca eu nu ințeleg sa nu mai iasa in presa, ci sa ma sune…

- Actorul si omul de televiziune Florin Calinescu a postat un video pe pagina sa de Facebook in care marturiseste ca ar fi dispus sa intre in politica daca, printr-un scenariu „apocaliptic“ liderul PSD Liviu Dragnea, ar obtine dreptul legal de a candida la presedintia Romaniei.

