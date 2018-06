Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au pus în aplicare, luni, un mandat de executare a pedepsei privind un barbat de 30 de ani, din Cluj-Napoca.”La data de 21 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au retinut un barbat de 30 de ani,…

- Ultimele imagini cu Sara Ștefana Pop, studenta emintenta care a murit in accidentul din Jibou, au fost publicate chiar in ziua in care a avut loc nenorocirea. Tanara de 21 ani a fost filmata in momentul in care canta in Biserica Penticostala Betel din comuna Salsig. Filmarea a fost realizata duminica,…

- Fosta disidenta a regimului comunist, Doina Cornea, care a murit in noaptea de joi spre vineri, a fost inmormantata in Cimitirul Central din Cluj-Napoca. Duhovnivul Doinei Cornea, parohul bisericii greco-catolice de care apartinea aceasta, Teodor Lazar, a declarat, vineri, ca slujba religioasa a fost…

- Roxana Ciuhulescu este foarte fericita, vedeta așteapta cu nerabdare sa aduca pe lume cel de-al doilea copil. Ea și soțul ei (Citește și: Roxana Ciuhulescu s-a maritat cu Silviu Bulugioiu! Imagini in premiera de la cununia civila) vor deveni parinții unui baiețel in acest an. Fosta prezentatoare mai…

- Un tanar de 14 ani, surdo-mut, a fost accidentat mortal, duminica, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, de catre o ambulanta SMURD aflata in misiune."Ambulanta se deplasa in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, si a surprins, pe o trecere de pietoni de…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins cu 2-1 Israelul, intr-un meci amical disputat in Netanya. Dupa o ora de joc urat, defensiv, Romania a aratat ca poate juca fotbal dupa ce pe teren au intrat Nicolae Stanciu si Alexandru Mitrita. Primul a restabilit egalitatea printr-un sut de efect…

- Roxana Ciuhulescu s-a casatorit civil cu iubitul ei. Ceremonia a avut loc la Primaria Sectorului 2. Roxana Ciuhulescu a anunțat recent pe blocul personal ca va deveni mama pentru a doua oara și ca va avea un baiețel. Fosta prezentatoare tv mai are o fetița din casnicia anterioara. "Voi…