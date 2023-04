Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin, are o noua iubita, iar tanara a vorbit recent despre relația lor, in cadrul unui interviu, confirmand zvonurile. Iata cu ce vedeta a inlocuit-o Alex pe fosta partenera, de care s-a desparțit in mod neașteptat.

- Barbara Isasi de la MAndinga iși dorește sa devina mamica și sa-l faca tata pe iubitul ei. Cu toate ca se gandește la un viitor impreuna, cei doi nu iși doresc sa se casatoreasca.

- Dupa o perioada in care a stat mai departe de lumina reflectoarelor și de aparițiile TV, acum Maria Ilioiu face declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, chiar intr-o zi importanta pentru ea, mai precis de ziua ei de naștere. Ieri, fosta ispita de la Insula Iubirii a implinit varsta de 33 de ani,…

- Irinel Columbeanu nu s-a mai afișat cu vreo partenera de aproximativ doi ani de zile, de cand s-a desparțit de Oana Cojocaru. Acum, intr-un interviu pentru Click , fostul om de afaceri anunța ca e singur, insa iși dorește sa aiba o noua iubita. Ziua de 24 februarie, Dragobetele, l-a gasit pe Irinel…

- Scandalul in care sunt implicați Victor Pițurca și fiul sau Alexandru țin calda prima pagina a publicațiilor din Romania. Fostul selecționer al Romaniei a fost reținut, recent, la DNA in procesul maștilor neconforme livrate in spitalele MApN, firma implicata in dosar fiind deținuta de fostul iubit al…

- Larisa Iordache, concurenta de la America Express, a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre viața sentimentala. Fosta gimnasta s-a desparțit de fostul ei iubit la finalul anului trecut, insa acum ne spune daca și-a refacut sau nu viața. Sportiva are planuri mari pentru viitor.

- In urma cu cateva zile, Roberto facea mai multe dezvaluiri despre fosta relație, moment in care a marturisit ca a avut parte și de momente mai neplacute. Tot atunci, concurentul spunea ca fosta iubita era insarcinata și ca a decis sa se desparta. La auzul acestor declarații, Carmen, tanara cu care Roberto…