Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță sunt împreună. Actrița confirmă relația cu medicul SRI-iștilor: ”Nu mai este căsătorit” Monica Birladeanu și Valeriu Gheorghița, colonelul medic ce ne-a dat zilnic fiori in perioada de restricții, sunt impreuna. Actrița confirma relația dupa ce au aparut poze in care amandoi se relaxau in jacuzzi, intr-un complex turistic din Bulgaria. Medicul ce a avut rolul de coordonator al Campaniei Naționale de Vaccinare impotriva-Covid 19, Valeriu Gheorghița (41 de ani) nu mai este casatorit, fapt pe care l-a subliniat chiar și Monica Barladeanu (44 ani), prin purtatoarea sa de cuvant. Actrița din ”Vlad”, ”Moatea domnului Lazarescu” și ”Francesca” prefera sa pastreze discreția cu privire la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

