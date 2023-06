Monica Birladeanu a avut o prima reacție dupa ce a fost surprinsa cu medicul Valeriu Gheorghița in vacanța, in Bulgaria. Cei doi se rasfațau in jacuzzi și pareau mai indragostiți ca niciodata. Monica Birladeanu nu a infirmat zvonul ca Valeriu Gheorghița ar fi partenerul ei, ci doar a facut precizarea ca „partenerul meu de viața […] The post Monica Birladeanu se iubește cu Valeriu Gheorghița? Cei doi au fost fotografiați in jacuzzi - FOTO first appeared on Ziarul National .