Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR PLUS Monica Berescu considera ca opiniile critice privind alaptatul in public nu vor disparea din societatea romaneasca, ea intrebandu-i pe cei care se impotrivesc daca le-ar placea sa serveasca masa acoperiti cu o patura sau intr-o toaleta dintr-un spatiu comercial. Monica Berescu…

- Jurnalistul Robert Turcescu iși continua razboiul cu deputatul Iulian Bulai. Dupa ce deputatul s-a laudat ca a promovat o lege pentru ”alaptatul in spațiul public”, Turcescu se intreaba cine l-a alaptat pe Bulai, asta pentru ca nici in prezent nu este interzis alaptatul in spațiul public. ”Tembelul…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, incendiul a izbucnit in jurul orei 3:00, in comuna Brazi, la o hala de depozitare a unei societati comerciale care are ca obiect de activitate colectarea si incinerarea deseurilor periculoase. La ora 04.55, incendiul a fost localizat. Incendiul…

- Este vestea șoc a zilei! Ioan Crișan este afaceristul care a murit in aceasta dimineața, in explozia care a avut loc pe o strada din Arad. Sergiu Bilcea, fostul ginere al omului de afaceri, a reacționat imediat pe rețelele de socializare și a postat un mesaj cutremurator. Deputatul aradean este șocat…

- OUG privind cumpararea de vechime in munca, adoptata in Parlament Foto: Arhiva. Ordonanța de urgența care stabilește cadrul legal pentru completarea de catre persoanele ce nu au calitatea de pensionar a stagiului de cotizare în sistemul public de pensii a fost adoptata miercuri în parlament.…

- Deputatul USR-PLUS Iulian Bulai și-ar fi dorit o cariera in PNL, daca nu ar fi fost membru fondator al USR. Cunoscut pentru declarațiile sale controversate, deputatul a precizat ca, in calitate de liberal s-ar fi opus primirii lui Mihai Chirica – primarul municipiului Iași – in partid. Iulian Bulai…

- Un deputat din Iași a ajuns sa aiba o avere de invidiat, aflandu-se doar la primul mandat in Parlamentul Romaniei. Monica Berescu, deputatul USR-PLUS a ajuns sa dețina sute de mii de euro folosind o schema foarte simpla. Sute de mii de euro in acțiuni Deputatul deține zeci de acțiuni la mai multe firme…