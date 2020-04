Monica Anisie, ministru Educaţiei: "Salariile profesorilor se plătesc integral" Declarația a fost facuta in contextul in care tot mai mulți profesori intreaba ce se va intampla cu plata salariilor in condițiile in care starea de urgența a fost prelungita cu o luna de zile. "Salariile profesorilor se platesc ca și pana acum, in niciun caz nu se pune problema șomajului tehnic al profesorilor", a spus Monica Anisie. Școlile au fost inchise pe 11 martie, iar din 16 martie profesorii au inceput sa țina cursuri online. In perioada 4 aprilie- 21 aprilie, in vacanța de primavara, profesorii sunt in concediu de odihna. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul educatiei, Monica Anisie, intentioneaza sa taie salariile profesorilor, afirma senatorul PSD, Bogdan Matei, fost minsitru al tineretului. “Ce s-a gandit doamna ministru Anisie, sa taie salariile profesorilor/inspectorilor!?! Asta daca cei din urma sunt mai norocoși sa ramana pe post, daca…

- Atât școlile cât și universitațile și-au suspendat cursurile pentru a preveni raspândirea coronavirusului. Asta înseamna ca mii de elevi și studenți sunt puși într-o situație dificila. Majoritatea instituțiilor s-au refugiat în mediul online pentru susținerea cursurilor.…

- In aceasta seara, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școlile raman inchise pana dupa Paște. Intr-o declarație oferita Hotnews.ro, oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște școlile…

- Continua avizele negative date pe banda rulanta pentru membrii Guvernului Cițu. Monica Anisie a primit miercuri aviz negativ pentru functia de ministru al Educatiei si Cercetarii din partea Comisiilor reunite pentru invatamant din Camera Deputatilor si Senat, conform Agerpres.S-au inregistrat…

- Fostul Ministrul al Educației, Mircea Miclea, susține ca este nevoie de o condiționare a creșterii salariilor profesorilor. „E foarte bine ca au crescut salariile profesorilor, pentru ca salariile profesorilor erau extraordinar de mici, e foarte bine ca au crescut. Ce trebuie de acum…

- Am vrut, inițial, sa scriu un articol despre marile realizari ale fostului ilustru ministru al Educației. Despre cum a revoluționat el sistemul de invațamant, despre cum a scos toate școlile din noroi și le-a dotat cu te miri ce echipamente, despre cum a reușit sa implementeze tot felul de programe…

- Mircea Miclea este singurul ministru al Educației din Romania care și-a dat demisia din funcție fiindca nu a primit 6% din PIB, cat ceruse Guvernului pentru Educație, pentru a putea face reformele propuse. "Povestea cu Educația la noi este in primul rand aceasta: sa știe ce trebuie facut,…

- Ministerul Educatiei lanseaza un proiect dedicat incurajarii lecturii in scolii si in familii, potrivit unui anunț facut de ministrul Educației, Monica Anisie, la Academia Romana, de Ziua Culturii Nationale. In cadrul proiectului, profesorii din școlile din Romania ii vor indemna pe elevi sa citeasca…