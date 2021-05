Stiri pe aceeasi tema

- Fostul soț al Monicai Anghel, Andrei Carandino, a murit! Cunoscutul medic estetician al unui spital din București a incetat astazi din viața la varsta de 61 de ani. Doctorul a fost casatorit cu celebra artista timp de 11 ani.

- Cunoscutul dirijor Razvan Metea a murit la numai 43 de ani. Muzicianul se infectase cu SARS-Co-V-2 si a fost internat la terapie intensiva, insa in cele din urma a pierdut batalia cu virusul.

- Doliu in lumea muzicii internaționale. Cunoscutul rapper DMX a murit astazi, la varsta de 50 de ani! Acesta avusese un atac de cord in urma cu o saptamana, iar starea lui era din ce in ce mai rea.

- Doliu in familia Clejanilor. Tatal celebrei interprete de muzica lautareasca și de petrecere, Viorica de la Clejani, a incetat din viața. Anunțul a fost facut prin cateva mesaje postate in mediul online de Viorica și de fiul cel mic al acesteia și al lui Ionița de la Clejani, Fulgy. „Dumnezeu sa te…

- Dinamo e in doliu dupa ce o fosta mare glorie a clubului a murit. ”Flencea” s-a dus. A fost extrema stanga in perioada in care ”cainii roșii” au cucerit de 4 ori consecutiv campionatul. Doliu la Dinamo. A murit Constantin David, zis ”Flencea” Constantin David, fosta glorie a dinamoviștilor din anii…

- Doliu in lumea presei. Cunoscutul jurnalist Tudor Iașcenco, fondatorul ziarului regional ”Cuvantul”, a murit la varsta de 72 de ani. Anunțul a fost facut de directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, fara a menționa, insa care este cauza decesului.

- Alexandru Moldovan, cunoscut din videoclipurile facute alaturi de Youtuberul Mircea Bravo, a incetat din viața la varsta de 80 de ani. El aparea destul de des in filmari, mai ales alaturi de tanti Lenuța din Chinteni. Acum o luna Alexandru Moldovan a implinit 80 de ani, iar Mircea Bravo a realizat…

- Oana Sirbu trece prim momente extrem de grele. Celebra actrița are inima impietrita de durere dupa ce a pierdut pe cineva drag. Anunțul sfașietor a fost facut chiar de ea, in timpul unei emisiuni de televiziune. Iata de declarații emoționante a facut vedeta in direct, in fața fanilor!