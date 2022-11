Monica Anghel și-a surprins fanii cu o schimbare de look neașteptata. Artista a postat pe Instagram o fotografie in care are parul lung și a cerut parerea celor care o urmaresc daca sa faca aceasta schimbare defintiv.Dupa ce a slabit colosal, Monica Anghel a adoptat o coafura care i-a scos trasaturile in evidența și pe care nu multe femei au curajul sa o poarte. Pe contul de Instagram, ea postat o imagine in care apare cu parul lung și o nuanța diferita de blond fața de cea pe care o are in prezent.„Dragii mei, aceasta poza a fost realizata de draga mea prietena Cera Mihailescu. Ce parere aveți?…