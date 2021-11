MONARIU- Minoră plecată de acasă, de negăsit! Ați văzut-o?? Polițiștii va cer ajutorul in gasirea unei minore ce a plecat de acasa și nu mai poate nimeni sa dea de ea! AJUTAȚI ?!? Politistii din Bistrița-Nasaud cauta o tanara de 15 ani care a plecat voluntar de domiciliu, din Monariu și nu s-a mai intors. Oamenii legii au fost sunați azi, la ora 10.45 de mama fetei. Aceasta a explicat ca, in aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, fiica ei in varsta de 15 ani a plecat de la domiciliu și nu mai este de gasit. La data plecarii era imbracata cu: pantaloni de culoare neagra geaca de culoare gri o vesta de cu culoare neagra. Persoanele care dețin informații… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

