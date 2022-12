Monalisa, o tânără trans din Iași a murit în noaptea de Crăciun intoxicată cu monoxid de carbon Tragedie in noaptea de Craciun! O tanara trans in varsta de 25 de ani cunoscuta in mediul online și-a pierdut viața intoxicata cu monoxid de carbon in apartamentul in care locuia, situat pe strada Țuțora din municipiul Iași. Monalisa, spun prietenii aflați in stare de șoc, s-ar fi aflat live pe o rețea de socializare pana dupa miezul nopții insa a adormit cu candela aprinsa iar pisica pe care o ingrijea ar fi rasturnat-o ceea ce a produs intoxicația cu monoxid de carbon și ulterior, a dus la decesul tinerei. Fiind o ora tarzie, abia dimineața in jurul orei 6 prietenii au observat in live imaginile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

