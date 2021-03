Gala Premiilor Cesar a fost marcata de un moment inedit. Actrita Corinne Masiero s-a dezbracat pe scena in semn de protest. Actrița s-a dezbracat pe scena in semn de protest fața de lipsa masurilor de sprijinire a culturii pe perioada pandemiei. „Fara cultura, fara viitor.(…)Da-ne arta inapoi, Jean (Jean Castex- premierul Franței)”, erau mesajele inscripționate pe pielea actriței. Corinne Masiero, actrița in varsta de 57 de ani, și-a facut apariția pe scena intr-un costum de magar, purtat peste o rochie cu pete roșii imitand sangele. Actrița și-a dat jos hainele pentru a afișa mesajele scrise…