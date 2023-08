Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Accident pe DN 1, in zona Oiejdea: Un motociclist ranit ușor dupa impactul cu un autoturism Un accident rutier a avut loc vineri, 21 iulie, in jurul orei 12.30, pe DN 1, in zona localitații Oiejdea. Din primele informații de la fața locului, in accidentul rutier au fost implcate un autoturism…

- Eveniment rutier in care șoferul care a provocat incidentul a plecat de la fața locului. S-a intamplat ieri, 16 iulie a.c., la ora 17.47, cand polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați, prin apel de urgența, de catre un barbat de 29 de ani din Unguraș despre un eveniment rutier in care conducatorul…

- Se obișnuiește ca fiecare generație sa fie reprezentata de un șef de promoție, insa, anul acesta, Școala Gimnaziala „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu” se mandrește cu șapte elevi care incheiat ciclul gimnazial cu media zece. Așa se face ca prestigioasa școala de pe bulevardul Nicolae Balcescu iși…

- Un sofer din judetul Buzau a fost prins, vineri, circuland cu viteza de 243 de kilometri pe ora, pe un tronson din autostrada A 3, in judetul Brasov. Barbatul avea in autoturism trei copii si le-a spus politistilor ca a vrut sa le arate acestora ce viteze mari poate atinge masina sa, transmite News.ro…

- Un șofer din județul Buzau a fost depistat in timp ce conducea cu 243 de km/h in județul Brașov. Șoferul a spus ca dorea sa le arate celor trei copii din mașina cat de rapid este autoturismul

- Un șofer vitezoman a provocat un accident cu un Lamborghini pe care il inchiriase in orașul britanic Peterborough. Momentul impactului a fost filmat de o camera de bord. Gull Khan, de 32 de ani, a fost filmat in timp ce conducea mașina pe o strada din orașul britanic Peterborough. El a circulat cu 120…

- VIDEO| Momentul COLIZIUNII din zona Rekord, de la Alba Iulia: O ambulanța INCALCA linia continua și este izbita de un autoturism VIDEO| Momentul COLIZIUNII din zona Rekord, de la Alba Iulia: O ambulanța INCALCA linia continua și este izbita de un autoturism Momentul accidentului petrecut in cursul acestei…