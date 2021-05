Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii l-au reținut, marți, pe proprietarul armei cu care un copil de 8 ani si-a impuscat mortal fratele, cu trei ani mai mic. ”In baza probatoriului administrat, la data de 04 mai a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au dispus masura preventiva a retinerii pentru…

- La marginea unei paduri din apropierea loc. Madarasi, un minor de 5 ani a fost impuscat accidental in zona pieptului de catre un alt minor de 8 ani cu o arma cu aer comprimat ce apartinea unui angajat al Ocolului Silvic si care a fost lasata nesupravegheata.

- Vineri, in jurul pranzului, un barbat de 56 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, pe raza localitații Izvorul Ampoiului, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un stalp de susținere a energiei electrice. In urma accidentului, conducatorul auto și un minor…

- Un post de televiziune din Republica Moldova a publicat un video in care este inregistrat momentul rapirii magistratului ucrainean, Nicolai Ceaus, in Chișinau. Poliția confirma ca barbatul de 54 de ani a fost rapit de trei persoane, din curtea unui bloc d

- Viața Marcelei Fota s-a schimbat radical dupa ce și-a pierdut fulgerator soțul. Puțini sunt cei care știu ca artista a trecut printr-o suferința cumplita in momentul in care se afla in America, atunci cand a aflat ca fratele sau și-a pus capat zilelor. Marcela Fota face dezvaluiri cutremuratoare la…

- Un barbat in varsta de 50 de ani si-a ucis fratele geaman cu 30 de lovituri de cutit, dupa ce baut diluant. Cateva ore mai tarziu, acesta s-a laudat cu crima comisa in fața unui vecin, care a alertat politia, transmite Antena 3. Un barbat de 50 de ani din comuna Unțeni, județul Botoșani, și-a ucis violent…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a anuntat, mercuri seara, ca 9 politisti sunt urmariti penal in dosarul de tortura si lipsire de libertate in mod ilegal, opt dintre acestia fiind retinuti pentru 24 de ore. Agentii au sechestrat 2 persoane pentru ca le-au reprosat ca nu poarta masca de…

- Pe langa ceea ce vedem la televizor referitor la protestul minerilor, pe langa luptele politice și scandaluri, sunt adevarate drame, oameni care nu au ce pune pe masa, traind cu grija zilei de maine. Vorbim de mineri care sunt așteptați acasa de copii care nu trebuie sa simta in ce țara sunt nevoiți…