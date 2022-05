Au aparut imagini cu momentul in care armata ucraineana lovește cu rachete cartierul general al armatei ruse de ocupație, stabilit in apropiere de orașul Izium, din estul țarii. 20 de ofițeri ruși ar fi fost uciși in atacul care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. Ținta cea mai importanta a ucrainenilor pare sa fi fost chiar șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, care venise personal sa coordoneze planurile de lupta. In presa ucraineana au existat informații – neconfirmate – ca insuși Valeri Gherasimov ar fi fost ranit in atac. La ora atacului, in centrul de comanda fusesera…