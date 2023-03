Momentul în care o rachetă rusească spulberă un bloc de locuințe din Zaporojie O inregistrare video difuzata pe rețelele sociale arata cum un bloc de locuințe din orașul ucrainean Zaporojie este distrus de o racheta. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere, un proiectil fusiform care cade sub un unghi ascuțit asupra cladirii cu mai multe etaje. Urmeaza explozia și un nor imens de fum. Nu au fost disponibile, imediat, informații privind victimele in urma acestui atac, conform antena3.ro . Clipul a fost distribuit miercuri inclusiv de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Rusia bombardeaza orașul cu o salbaticie bestiala. Se trage asupra zonelor rezidențiale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

