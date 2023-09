Stiri pe aceeasi tema

- Filmarea obținuta de Libertatea de la surse judiciare prezinta momentul in care forțele de ordine blocheaza mașina in care se afla președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, și il percheziționeaza pe acesta in cadrul flagrantului efectuat de DNA dupa primirea mitei.Pe imagini se observa cum prima mașina…

- Referatul de propunere de arestare preventiva pe numele președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, conține detalii relevante despre modul in care procurorii au investigat acest caz de corupție și cum au strans probe incriminatorii. In document, este menționat faptul ca momentul in care Buzatu a primit…

- Omul de afaceri Adrian Porumboiu a afirmat dupa reținerea lui Dumitru Buzatu, ca pana și babuțele din Vaslui știau de relația lui Buzatu cu Farmazon, referire la afaceristul care l-a denunțat pe președintele CJ Vaslui. Intr-o intervenție la B1 TV, Porumboiu a vorbit despre ascensiunea lui Emil Savin,…

- Referatul cu propunere de arestare preventiva pe numele președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, arata detalii despre modul in care procurorii au instrumentat acest caz. In momentul primirii genții cu 1,25 de milioane de lei, Buzatu ii transmite omului de afaceri Emil Savin ”sarut mana, Emil! Inca o…

- Potrivit unor surse politice, in momentul in care a fost prins in flagrant luand mita, Dumitru Buzatu se afla la un restaurant din orașul Murgeni, județul Vaslui, alaturi de secretara sa și doi șefi ai DGASPC Vaslui.

- Polițistul din Vaslui care a fost oprit marți in trafic și testat pozitiv la droguri in timp ce conducea o motocicleta, in realitate nu era sub influența substanțelor psihotrope, informeaza ȘtirileProTV. Rezultatul analizei toxicologice, realizate la un laborator de medicina legala, a fost negativ.…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost prins in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor.