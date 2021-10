Stiri pe aceeasi tema

- La un pas de tragedie. O copila de 10 ani a scapat ca prin minune, dupa ce a fost lovita de un microbuz. Accidentul s-a produs marți, in jurul orei 16:00, pe strada Lazo din Tighina.Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Un parlamentar ucrainean, implicat intr-o ancheta privind coruptia in sectorul apararii, a murit intr-un taxi, dupa ce i s-a facut brusc rau, la primele ore ale diminetii de vineri, a comunicat politia ucraineana intr-un comunicat, adaugand ca un examen medico-legal a fost dispus pentru stabilirea…

- Caricaturistul suedez Lars Vilks, tinta unui atac la Copenhaga in 2015 si care a trait sub protectie dupa ce l-a desenat pe Profetul Mahomed cu trupul unui caine in 2007, si-a pierdut duminica viata. Tragicul eveniment s-a petrecut intr-un accident rutier in Suedia, alaturi de cei doi ofiteri de politie…

- Conducerea Inspectoratului Scolar (ISJ) Suceava a initiat o ancheta la Scoala Gimnaziala nr. 6 din municipiul Suceava, dupa ce un profesor de engleza, cu experienta de peste 20 de ani la catedra, a palmuit un elev in clasa de clasa a VIII-a.Momentul a fost filmat de un alt copil, iar imaginile au ajuns…

- Aproximativ 20 de persoane au ramas blocate deasupra prapastiei, in Telecabina din Bucegi. Aceasta s-a defectat pe traseu, in mers. Salvamontiștii din Bușteni au intervenit de urgența și au salvat calatorii. Proiectantul telecabinei este același care a construit și telecabina din Stresa, in nordul Italiei, care…

- Trafic blocat pe Dj208B, la ieșire din Calvini catre Zeletin, accident rutier, se pare ca este vorba de o coliziune intre 2 autoturisme. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus de un șofer in varsta de 63 de ani, din Cislau, pe Dj102B, dinspre…

- Un martor a vazut avionul cuprins de flacari in aer și a filmat tot. Este vorba despre o aeronava ruseasca, un avion militar nou aflat in teste. Unul din motoare ar fi luat foc, iar la scurt timp s-a prabușit. Incidentul a avut loc marți dimineața, langa Moscova și s-a soldat cu trei morți. Prototipul…

- Este ancheta in Inspectoratul de Poliție Județean Cluj dupa doua incidente care s-au petrecut saptamana trecuta, ambele in zona Huedin. Este vorba despre un caz de viol, al carui autor este liber, și despre un accident in care se presupune ca a fost implicat un polițist beat. Mircea Rus, șeful Inspectoratului…