Momentele în care teroriștii Hamas vânează tinerii la un festival de muzică. VIDEO Noi imagini cu un puternic impact emoțional au fost publicate pe rețelele sociale din momentul atacului Hamas in timpul unui festival de muzica organizat in apropierea graniței cu Fașia Gaza. Cel puțin 260 de tineri au fost uciși, mulți fiind dați disparuți. Festivalul Nova se desfașura in aer liber intr-o zona rurala din apropierea graniței Gaza-Israel și trebuia sa fie o petrecere cu dans pe toata durata nopții, pentru a onora sarbatoarea Sukkot. Dar la rasarit zona a fost atacata de Hamas, iar participanții la festival au incercat sa scape in padure, in timp ce se tragea asupra lor. Imaginile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

