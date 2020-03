Toni Iuruc a figurat ca petent, in timp ce Inspectoratul de Poliție al județului Brașov a avut calitatea de intimat. Procesul a decurs in mod greoi, cu mai multe termene amanate. Aproape un an mai tarziu, pe 15 decembrie 2015, plangerea lui Toni Iuruc a fost respinsa, iar amenada a fost menținuta.

Toni Iuruc nu a renunțat și a facut apel la data de 5 august 2016, iar procesul de "anulare proces verbal de contraventie" a fost mutat la Tribunalul Brașov. Și de aceasta data au fost cateva termene amanate, dar decizia a venit la data de 31 martie 2017, la aproximativ doi ani și jumatate…