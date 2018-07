Stiri pe aceeasi tema

- Marippan Manivannan, colegul de camera al lui Ionuț Gologan, romanul condamnat la moarte in Malaezia, a fost gasit fara suflare in celula. Conaționalul nostru a trait clipe de coșmar dupa ce și-a descoperit mort tovarașul de suferința. In varsta de 24 de ani, Marippan Manivannan a decedat din cauza…

- In contextul eforturilor susținute la nivelul MAE in sprijinul cetațeanului roman semnalat ca fiind rapit pe teritoriul Libiei, menționam ca Celula de criza interinstitutionala convocata de ministrul afacerilor externe și-a continuat activitatea. In cursul zilei de 16 iulie 2018 a avut loc, la sediul…

- Se anunta o noua saptamâna de foc în Parlament! Nu este vorba despre moțiunea de cenzura, care matematic nu are sanse mari sa treaca, ci de posibila ordonanța de urgența de modificare a Codurilor Penale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti ca in cazul in care motiunea de cenzura va fi adoptata de Parlament, liberalii au stabilit ca el este candidatul pentru functia de premier. "Consiliul National al PNL a stabilit clar candidatul la functia de premier - persoana subsemnata.…

- "Este o declaratie (a presedintelui Iohannis - n.r.) la care sigur ne asteptam cu totii. E cea mai echilibrata reactie pe care un presedinte care cunoaste Constitutia si mai ales art. 82 al. 2 o poate face in prezent. Evident ca sunt perfect de acord cu ceea ce a spus - si anume ca sunt mai multe…

- "Sincer, eu astazi ma asteptam la orice. Inca nu pot sa realizez poate pe deplin. Fara indoiala este o zi aparte pe care nu am sa o uit pana la sfarsitul zilelor mele. Va dati seama care a fost presiunea pe mine, si din partea familiei, gandindu-ma la cei dragi, la sotie, la copii, dar si la colegii…

- Tariceanu nu merge la recepția de la Palatul Cotroceni, de Ziua Europei: Consider ca șeful statului a jignit grav primul ministru, a spus liderul ALDE, vineri, la Constanța. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a spus ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul…