Stiri pe aceeasi tema

- Emilian de la „Te cunosc de undeva!” este neinfricat și plin de adrenalina! Artistul ar accepta sa semneze cu Antena 1 contractul de care fug toate vedetele. Intr-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Emilian ne-a declarat in ce emisiune ar mai vrea sa concureze, dar recunoaște și care au fost…

- Surorile Odagiu au devenit cunoscute publicului larg dupa ce au aparut in mai multe proiecte pe micul ecran și dupa ce au participat la unul dintre cele mai iubite show-uri de la Antena 1: Te Cunosc de Undeva, unde au facut echipa pe scena și au impresionat juriul și telespectatorii in showul transformarilor.…

- Pepe a fost cel care i-a luat locul lui Cosmin Seleși in rolul de prezentator la „Te cunosc de undeva!”, emisiunea difuzata la Antena 1. Intr-un interviu pentru Fanatik, cantarețul a facut dezvaluiri din culisele mutarii, dar a și marturisit cum se ințelege cu Seleși, care a spus in emisiunea lui Maruța…

- Sezonul al 19-lea al emisiunii Te Cunosc de Undeva aduce o surpriza inedita pentru fanii celui mai spectaculos transforming show de la Antena 1. Mihai Petre se alatura Ozanei Barabandea, Andreei Balan, lui Cristi Iacob și Aurelian Temișan la masa juriului. Ce va puncta celebrul coregraf. Ce va juriza…

- Fanii emisiunii Te Cunosc de Undeva vor avea parte de cea mai buna veste, acum cand cel mai tare transforming show revine la Antena 1, in curand, cu un nou sezon. Cine sunt vedetele care ar fi acceptat, deja, sa participe la concurs. Cand incepe noul sezon Te Cunosc de Undeva la Antena 1 Te […] The…

- In ediția 28 a emisiunii America Express de la Antena 1, Irina Fodor a calculate punctele obținute de concurenți la ultima misiune și astfel a ieșit la iveala cine a caștigat imunitatea, in cea de-a patra zi petrecuta in Columbia. Descopera cum arata clasamentul in ediția din 1 martie 2023 a show-ului.

- Momente de panica totala pentru iubita lui Catalin Scarlatescu. Actrița Doina Teodoru a marturisit ca a tras o spaima de toate zilele, fiind convinsa ca nu va scapa cu bine din experiența dificila de pe traseul America Express. In ediția de duminica, 19 februarie 2023, a competiției de la Antena 1,…

- In ediția de pe 1 februarie a emisiunii America Express de la Antena 1, concurenții au trecut printr-o proba periculoasa. Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost penalizate, in timp ce Bruja a trecut prin momente de panica. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansa și au primit o misiune…