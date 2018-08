Cel mai celebru și iubit taragotist al Romaniei, Dumitru Farcas, plecat dintre noi marti dimineata (7 august 2018), ar fi trebuit sa participe la Zilele Fagarasului, fiind programat a urca pe scena in seara zilei de 16 august 2018, dupa Sava Negrean Brudascu. Chiar daca nu va mai putea fi ascultat de catre fagaraseni, artistului ii va fi dedicat, in seara respectiva, un moment special in memoriam, au explicat organizatorii evenimentului....