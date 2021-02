Moment istoric: Roverul Perseverence al NASA a ajuns pe Marte

Gheață pe unele râuri din Maramureș. Cum va fi vremea astăzi?

Vremea a fost rece noaptea si dimineata. Cerul a fost temporar noros. In cursul zilei local a nins slab. Cantitatea maxima de apa a fost de 1,8 l/mp la Cavnic. Vantul a suflat in general slab cu intensificari in zona montana inalta de pana la 36 km/h la statia meteo Iezer.… [citeste mai departe]