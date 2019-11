Stiri pe aceeasi tema

- Primele audieri televizate ale procedurii exceptionale de destituire a lui Donald Trump au inceput miercuri, intr-o sala intesata, in Congresul american, in care democratii afirma ca vor sa actioneze ”fara ranchiuna” impotriva presedintelui republican pe care-l suspecteaza de abuz de putere, relateaza…

- Membrii democrați din Congresul american au anunțat inceperea audierilor publice din cadrul anchetei premergatoare procesului de demitere a președintelui SUA, Donald Trump, programate pentru saptamana viitoare, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.roPrimii care vor depune marturii…

- Rick Perry, secretarul american al Energiei, a fost invitat la audieri in Camera Reprezentanților in cazul anchetei care ar putea conduce la demiterea presedintelui Donald Trump, insa oficialul a anunțat ca refuza sa participe la audieri secrete, informeaza postul CNBC, potrivit Mediafax.Interactiunile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca "o majoritate infuriata" de votanti americani il va sustine in timpul anchetei pentru destituire declansata de democrati in Congresul SUA, relateaza Reuters. Intr-o arena plina ochi din Tupelo, Mississippi, Trump si-a exprimat pe larg nemultumirile,…

- Sefa democratilor in Congresul american Nancy Pelosi a dat asigurari vineri ca faptele care au condus la lansarea unei proceduri de destituire a lui Donald Trump sunt ”irefutabile” - ”el nu ne-a lasat alta optiune”, relateaza AFP.

- Casa Alba e zguduita de un scandal declansat de sesizarea de catre un avertizor de integritate a unei conversatii intre presedintele american si cel ucrainean, in cadrul careia Donald Trump ii cere omologului sau Volodimir Zelenski sa ancheteze asupra unui potential rival in alegerile prezidentiale…

- Lidera Partidului Democrat din Congresul SUA Nancy Pelosi a anuntat marti prima etapa in vederea unei puneri sub acuzare oficiale a presedintelui Donald Trump, suspectat ca a solicitat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze in legatura cu rivalul sau democrat Joe Biden, transmite AFP.…