- Mahathir, in varsta de 92 de ani, care a fost prim-ministru intre 1981 si 2003, a condus coalitia aflata in opozitie, Pakatan Harapan, catre prima sa victorie de la independenta Malaeziei in 1957, castigand o majoritate absoluta in parlament. El va fi investit joi de rege. Victoria lui Mahathir marcheaza…

- Isabelle Gullden continua sa fie cea mai iubita jucatoare straina din echipa CSM-ului. Suedeza a fost intampinata dupa meciul cu Metz, 34-21, de membrii Fan Clubului "Bella Team" cu un uriaș banner pe care se putea citi, in engleza, urmatorul mesaj: "De fiecare data cand a zambit ea, am zambit și noiIat-o…

- Primul avion de pasageri care efectueaza un zbor direct, fara escala, intre Australia si Marea Britanie a decolat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa „Kanguroo Route“, a anuntat compania aeriana australiana Qantas.

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a felicitat luni pe omologul sau rus Vladimir Putin pentru realegerea acestuia cu o zi inainte la presedintia Federatiei Ruse, salutand o relatie sino-rusa aflata intr-un punct culminant si exemplara pentru relatiile internationale, informeaza agentia Xinhua, citata…

- Cele doua Corei au convenit sa organizeze un summit la frontiera comuna la sfarsitul lunii aprilie si sa deschida o linie de comunicatii de urgenta intre cei doi lideri, a anuntat marti emisarul sud-coreean Chung Eui-yong, consilier pentru securitate al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, dupa…

- Elvetianul Roger Federer a devenit, la 36 de ani si 6 luni, cel mai varstnic jucator care ocupa primul loc in clasamentul mondial al tenisului profesionist masculin, vineri, la Rotterdam, dupa ce l-a invins in sferturile de finala pe olandezul Robin Haase, cu 4-6, 6-1, 6-1. Federer revine in varful…

- „Un pas mic pentru omenire, unul gigantic pentru Botoșani și credincioșii lui”. Cred ca aceste cuvinte, ce-I aparțin preotului Dumitru Mateciuc, descriu cel mai bine ceea ce s-a intamplat astazi la Primarie.