Stiri pe aceeasi tema

- Record de votanți la secția din stațiunea Paltiniș, aproape 200% Foto: Arhiva. În judetul Sibiu sunt aproape 400.000 de persoane cu drept de vot înscrise pe listele permanente. Prezenta la urne plaseaza, la aceasta ora, judetul în prima jumatate la nivel national.…

- O mireasa romanca a fost surprinsa la sectia de votare nr.181 din Sogel, Germania, chiar in ziua nunții. Tanara a venit insoțita de proaspatul ei soț, dar și de cativa nuntasi. Moment special, astazi, in jurul orei 16.30, la secția de votare numarul 181 din Sogel, Germania.

- Doi miri au votat, sambata, la o sectie de votare din Germania, momentul fiind surprins de reprezentantii Ambasadei Romaniei.”Momente speciale la Sectia de Votare nr.181, Sogel”, a transmis, sambata, Ambasada Romaniei in Germania, pe pagina de Facebook.Reprezentantii ambasadei…

- Autoritatile din judetul Botosani au infiintat sectii de votare in doua localitati in care populatia a crescut exponential in ultimul an, dupa ce mii de persoane din Republica Moldova sau Ucraina au obtinut cetatenie romana, stabilindu-si domiciliile in localitatile respective, anunța AGERPRES.Sectia…

- Votul in diaspora a inceput in Noua Zeelanda, sectia din Auckland fiind prima deschisa, dintre cele 835 organizate pentru alegerile prezidentiale. In premiera, anul acesta romanii din afara tarii au la dispozitie trei zile pentru a vota la urne. Respectivele sectii sunt deschise astfel: vineri intre…

- Potrivit www.votstrainatate.ro, pana la aceasta ora s-au primit aproximativ 31.289 de cereri pentru votul la sectia de votare si circa 32.999 de solicitari pentru vot prin corespondenta. Astazi, 11 septembrie, este ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale…

- "La acest moment avem 17.400 de cereri pentru a fi infiintate sectii de votare la peste 100 cetateni pe localitate sau pe grupuri de localitati, iar la votul prin corespondenta 17.740 de cereri (...) Termen limita de inregistrare (pe www.votstrainatate.ro - n.r.) este 11 septembrie si avem…

- Emoții de nedescris, vineri seara, in Marea Finala a emisiunii Dragoste fara secrete. Eli și-a luat inima in dinți și a decis sa o ceara in casatorie pe Edith, femeia alaturi de care traiește de o buna bucata de vreme o frumoasa poveste de dragoste.