Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele și in fața ofițerului de stare civila și in fața lui Dumnezeu, ieri, in doua ceremonii emoționante. Petrecea a avut loc intr-o locație de fițe din Snagov. Toata lumea s-a intrebat de ce nu au ajuns Andra și Catalin Maruța la nunta lui Smiley. Care este vedeta…

- Sambata, 27 mai, Gina Pistol și Smiley au spus „DA” in fața ofițerului starii civile și s-au cununat in fața lui Dumnezeu. Cei doi miri s-au ocupat indeaproape de toate detaliile pentru nunta, de la alegerea localului pentru petrecere pana la ținutele impecabile. Dupa un asemenea eveniment grandios,…

- Smiley și Gina Pistol s-au casatorit ieri, 27 mai, atat civil, cat și religios. Aproximativ 300 de prieteni și de apropiați s-au bucurat alaturi de ei la fericitul eveniment la care nași le-a fost un cuplu foarte discret. Intr-o rochie eleganta și vaporoasa, Gina Pistol i-a devenit soție lui Smiley…

- Smiley și Gina Pistol petrec in aceste momente nunta lor intr-un loc de poveste din Snagov. Cei 300 de invitați au primiți ca la carte la nunta celor doi. Detaliul genial care apare pe fiecare masa de la nunta dintre Smiley și Gina Pistol. Invitații au primit mesaje diferite. Cum și-au intampinat Smiley…

- Gina Pistol și Smiley au devenit oficial soț și soție! Cei doi și-au unit destinele intr-un cadru de basm, intr-o locație aflata la malul lacului Snagov. Printre invitații care vor petrece alaturi de cei doi miri se numara și Andreea Esca, care a atras toate privirile cu ținuta aleasa. Cum s-a imbracat…

- Mai este doar o zi pana cand Gina Pistol va pași in fața altarului alaturi de partenerul ei, Smiley, iar presiunea marelui moment deja se resimte. Cu ce probleme a dezvaluit prezentatoarea TV ca se confrunta inainte de nunta.

- Smiley, primele detalii legate de nunta cu Gina Pistol, care va avea loc sambata, 27 mai. Mult indragitul cantareț a vorbit deschis despre planurile sale cu privire la marele eveniment. Josephine, fetița cuplului, va fi prezenta la ceremonie și, potrivit marturisirilor artistului, nu va sta niciun moment…

- Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment Continue reading Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment at Tabu.