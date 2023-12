Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera anunța ca se inregistreaza flux sporit de autoturisme și calatori pe ambele direcții de deplasare (intrare/ieșire) la vama Sculeni. Totodata, se inregistreaza volum crescut de trafic de calatori și autoturisme pe sensul de ieșire din Republica Moldova catre intrarea in Romania la…

- Posturile vamale de frontiera pentru persoanele fizice Leușeni, Sculeni și Palanca raman a fi cele mai aglomerate astazi. In acest context, Serviciul Vamal și Poliția de Frontiera indeamna calatorii, din timp sa se informeze și sa aleaga și alte puncte de trecere din proximitate.

- Funcționarii postului vamal Palanca au supus verificarilor un microbuz de model "Ford", ce se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova, condus de o conaționala in virsta de 46 ani. In urma controlului fizic detaliat, efectuat in comun cu inspectorul Centrului Chinologic, in diferite spații ale automobilului…

- Polițiștii de frontiera din Ucraina au reținut, marți, in apropierea graniței cu Republica Moldova, patru persoane, dintre care trei, erau imbracate in veșminte preoțești și s-au prezentat drept preoți, relateaza TV8.md. „Doi dintre aceștia au fost „imbracați” cu haine de un al treilea – un cleric activ…

- Un cetațean moldovean a fost surprins in timp ce traversa ilegal frontiera din Ucraina in Republica Moldova, in incercarea de a evita o sancțiune din partea autoritaților ucrainene pentru incalcarea termenului de ședere, anunța Poliția de Frontiera a Republicii Moldova.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat duminica un indemn catre populatia din localitatile in care are loc al doilea tur al alegerilor locale „sa mearga la vot si sa decida ei cine le va conduce localitatea”.

- Un sofer ucrainean a fost prins de politistii de la Vama Siret cu 147.500 de pachete de tigari de contrabanda in valoare de 300.000 de euro ascunse intr-un TIR care transporta oficial croissante din Ucraina.Potrivit Politiei de Frontiera, sambata, in jurul orei 21,30, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- La doar o luna de la reținerea unui conațional, polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Nord in comun cu Procuratura Briceni au inițiat pe numele acestuia o noua cauza penala pe organizarea migratiei ilegale și trecere clandestina a frontierei de stat. Potrivit Poliției de Frontiera,…