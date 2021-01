Moldovenii se bucură de omătul din Spania (VIDEO) A nins abundent in capitala Spaniei. O familie de moldoveni stabilita in Azuqueca de Henares, localitate de la periferia Madridului, a expediat un video redactiei Publika TV, unde putem vedea cum oamenii se bucura din plin de zapada.Colaj: știri.md Copiii se dau cu sania, iar altii si-au pus schiuri și se simt excat ca la munte, transmite publika.md. Nu doar cei mici și-au facut de cap prin omat, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

