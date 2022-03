Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de emoțiile firești pe care le produce suferința umana de pretutindeni, nu putem inchide ochii in fața unor derapaje mediatice. Razboiul din Ucraina este exploatat cu un cinism psihopat de catre politicienii lumii in cardașie cu televiziunile de știri care au devenit sirene de razboi, abandonand…

- Dincolo de emoțiile firești pe care le produce suferința umana de pretutindeni, nu putem inchide ochii in fața unor derapaje mediatice. Razboiul din Ucraina este exploatat cu un cinism psihopat de catre politicienii lumii in cardașie cu televiziunile de știri care au devenit sirene de razboi, abandonand…

- Ca intr-un vartej naucitor, in ultimii ani lumea se schimba din temelii. Razboiul din Ucraina este, se pare, picatura care a facut sa se verse paharul tremurand deja din pademie al politicii mondiale. Ruginitul conflict Est-Vest/ NATO-Rusia, cu umbra difuza a sinistrei cortine de fier, s-a incapațanat…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat, sâmbata, ca razboiul declanșat de Rusia în Ucraina va fi de durata, motiv pentru care guvernul francez va pregati „un plan de rezilienta" pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, informeaza AFP, citat…

- Razboiul in Ucraina "va dura" si "trebuie sa ne pregatim", a avertizat sambata presedintele francez Emmanuel Macron, precizand ca guvernul pregateste "un plan de rezilienta" pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, scrie AFP. "Razboiul a revenit in Europa (...). Daca trebuia sa…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat, sambata, ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va fi de durata, motiv pentru care guvernul francez va pregati „un plan de rezilienta” pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Razboiul a…

- Franța a decis sa trimita 500 de militari in Romania, in cadrul unei misiuni a Aliantei Nord-Atlantice, masura luata in cadrul actiunilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, a anuntat Statul Major al armatei franceze. „Razboiul a revenit in Europa, pentru prima data, dupa anul 1945; pentru…

- Pentru prima data dupa 2014 cotatia pentru titeiul Brent a depasit pragul de 100 de dolari pe baril, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. Coșmarul a devenit realitate: un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea globala cu energie. Barilul de titei Brent a urcat pana la 102,48 dolari, cel mai ridicat…