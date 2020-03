Stiri pe aceeasi tema

- Postul Paștelui sau Postul Mare, așa cum ii mai este denumirea, este cel mai lung și cel mai aspru dintre toate cele patru de peste an. Anul acesta, in 2020, incepe luni, 2 martie. Creștinii ortodocși sarbatoresc Invierea Domnului pe 19 aprilie.

- Cetateni moldoveni din Italia sunt indemnati sa se abtina de la calatorii si de la frecventarea locurilor publice. Sunt indemnati sa iasa din casa doar in cazurile de stricta necesitate, precum si sa intreprinda actiunile necesare de igiena si dezinfectie.

- Foca: Moldovenii nu au salarii atat de mari, incat sa achite pentru ambalajele produselor / Totuși, promovarea produselor in masa duce la dublarea prețului. Președintele Camerei de Comerț, Moldova-China, Boris Foca, a declarat intr-un interviu pentru Sputnik Moldova ca degeaba noi vom face ambalaje…

- AGLOMERATIE… Traficul rutier pe sensul de intrare in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Albita inregistreaza valori crescute fata de perioadele obisnuite din an, si asta din cauza numarului mare de cetateni din Republica Moldova care vin in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna pe rit…

- Echipa PUBLIKA.MD a mers și in luna decembrie, inainte de sarbatorile de iarna, in Piața Centrala din Capitala pentru a afla prețul celor mai importante produse alimentare pe care le consumam zi de zi.

- Raportul, cu titlul „ Impactul Google in Romania ”, a fost realizat de compania britanica Public First, la solicitarea Google și scoate in evidența beneficiile utilizarii produselor și serviciilor Google in Romania, pe mai multe paliere: viața de zi cu zi, calitatea vieții, dezvoltarea companiilor,…