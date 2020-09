Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Moldova va beneficia de trei autostrazi in urmatorii 10 ani, dintre care doua vor strabate judetul Neamt. Totodata, el a mai spus ca judetele Moldovei vor fi beneficiare ale altor investitii importante ale Guvernului, deoarece „marea” problema a Moldovei este aceea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Moldova va beneficia de trei autostrazi in urmatorii 10 ani, dintre care doua vor strabate judetul Neamt. In plus, judetele din aceasta regiune vor beneficia si de alte investitii importante din partea guvernului, informeaza Agerpres.

- Judetele Moldovei vor fi beneficiare ale investitiilor Guvernului in urmatorii 10 ani, a declarat, duminica, presedintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, aflat intr-o vizita electorala in judetul Neamt. El a subliniat ca "marea" problema a Moldovei este aceea ca "a fost ocolita" de investitii mari.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata, 19/09. a.c., intr-o conferința de presa susținuta la Bacau, proiectele pe care Guvernul le are in infrastructura rutiera și feroviara din județele Moldovei.Cu privire la soseaua de centura a municipiului Bacau, Ludovic Orban a subliniat ca va fi finalizata…

- „Alegeri locale 2020: promisiuni versus așteptari” este proiectul editorial lansat de wall-street.ro, in care stam de vorba cu candidații la primarie din țara, pentru a afla ce promit, dar și cu antreprenorii din orașele Romaniei, pentru a scoate la iveala nevoile mediului de afaceri. Pentru…

- Aproximativ 15 tone de alimente, dar si sute de articole de imbracaminte, incaltaminte si lenjerie, noi, au fost trimise de ARTEGO familiilor afectate in ultimele saptamani de inundatiile din Moldova. Insusi prefectul de Neamt, Mihai Archip, a tinut...

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost singura persoana care nu a purtat masca la recepția oferita de Ambasada Franței cu ocazia anieversarii zilei naționale. Liderul social-democraților a avut o masca, dar a ținut-o in mana pe tot parcursul discursurilor oficiale. In tot acest timp, toți…

- Participarea Romaniei la Primul Razboi Mondial a avut importante consecinte si asupra locuitorilor din Neamt. In timpul conflagratie, judetul, la fel ca intreaga Moldova, a trebuit sa faca fata unor cerinte care depaseau cu mult posibilitatile de aprovizionare a frontului si a populatii cu cele necesare.…