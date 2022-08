Moldova și Turkmenistanul au semnat un acord de transport Moldova și Turkmenistanul au semnat un acord interguvernamental privind transportul rutier internațional. Despre aceasta a relatat mass-media turkmena, menționind ca documentul a fost semnat in cadrul Conferinței internaționale la nivelul miniștrilor transporturilor din țarile in curs de dezvoltare care nu au acces la mare. {{631585}}Acordul a fost semnat de viceprim-ministrul, ministrul Inf Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

