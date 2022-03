Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismele de asigurare a securitații alimentare in contextul crizei refugiaților din Ucraina, au fost discutate in cadrul intrevederii prim-ministrei Natalia Gavrilița cu delegația Programului Alimentar Mondial (PAM) al Organizației Națiunilor Unite, care se afla in aceste zile in Republica Moldova.…

- Razboiul izbucnit in țara vecina va schimba și R. Moldova, acest conflict fiind unul de cotitura in care lucrurile vor fi reașezate pe alte temelii. Este opinia jurnalistului și bloggerului Vitalie Sprinceana. „Razboiul a schimbat Ucraina. Și asta e o realitate. Deși (inca) nu este implicata direct…

- De la inceputul conflictului militar din Ucraina, in țara noastra au intrat peste 350 de mii de refugiați ceea ce constituie practic o mica Olanda. Declarația a fost facuta de Marcel Spatari, Ministru al Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la…

- Klaus Iohannis va efectua maine o vizita in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președinta Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Anunțul a fost facut de Palatul Cotroceni.

- Autoritațile din Republica Moldova fac fața deocamdata presiunilor care s-au abatut asupra țarii in legatura cu fluxul de refugiați venit ca urmare a razboiului din Ucraina. eforturile autoritaților de a soluționa aceasta problema extrem de dificila, daca pornim de la capacitațile foarte modeste ale…

- Razboiul din Ucraina a generat o criza umanitara fara precedent in Europa, mii de ucrainieni sau romani care traiesc in țara vecina, parasindu-și casele in incercarea de a-și salva viața, trecand granița in Romania. In fața acestui val de refugiați, format cu preponderența din femei și copii, Asociația…

- Republica Moldova este gata sa primeasca câteva zeci de mii de refugiați ucraineni. Despre aceasta a anunțat președintele Republicii Moldova dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate. „La punctele de trecere a frontierei cu Ucraina se atesta o creștere a fluxului de tranzit.…

- Directorul executiv al Institutului pentru Politici si Reforme Europene, Iulian Groza, a fost desemnat in calitate de membru al Consiliul Suprem de Securitate. Un decret privind modificarea decretului de constituire a Consiliului Suprem de Securitate a fost semnat de presedintele Maia Sandu, transmite…