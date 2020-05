Moldova are rezerve suficiente de cereale. Igor Dodon: Exportul de cereale va fi interzis

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 1 mai – Sputnik. Igor Dodon da asigurari ca Republica Moldova are suficiente rezerve de cereale, iar o decizie privind interzicerea exportului de cereale urmeaza sa fie luata in viitorul apropiat. © Sputnik / Miroslav Rotari Este in pericol securitatea alimentara a țarii? Iata ce spune…

- Președintele țarii, Igor Dodon, nu comenteaza deocamdata decizia Curții Constituționale de a-l destitui pe Vladimir Țurcan din funcția de președinte al CC. Declarația a fost facut la NTV Moldova. - Aș vrea sa vad fața celor, care au spus ca Dodon a luat sub control CC. Ce se intampla acum demonstreaza…

- Mai multe intreprinderi mari din Moldova și-au reluat activitatea, iar mii de cetațeni au revenit la munca. Anunțul a fost facut in aceasta seara, de președintele Igor Dodon. “Daca vom continua aceasta dinamica, vom face tot posibilul ca unele activitați economice sa fie reluate in timpul cel mai apropiat.…

- In cadrul ediției de astazi a emisiunii ”Președintele raspunde”, Igor Dodon a vorbit despre pierderile economice pe care le-ar putea suporta Moldova pe fundalul crizei declanșate de raspandirea coronavirusului.

- Procuratura a respins demersul liderului Partidului Liberal, Dorin Chirtoaca, privind investigarea preluarii a doua posturi TV de catre cetațeanul rus Igor Ceaika și rolul președintelui Igor Dodon în aceasta tranzacție. Potrivit unui raspuns oficial pentru Media Azi, examinarea…

- Președintele pro-rus al R. Moldova, Igor Dodon, vrea sa schimbe Constituția, pentru a limita posibilitatea unioniștilor in organizarea unui referendum pentru Unirea cu Romania. Declarația a fost facuta de șeful statului la un post de televiziune controlat de socialiști.

- Judecatorii care se fac vinovați de condamnarea R. Moldova la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CtEDO) ar trebui sa ramâna fara apartamente, considera șeful statului Igor Dodon, care propune ca imobilele sa fie confiscate și scoase la vânzare, iar banii adunați sa fie varsați…

- Președintele țarii Igor Dodon spune ca deputații din opoziție, care au mers la Strasbourg saptamana trecuta, „nici nu se aflau in sala de ședințe a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei” in momentul discursului sau și nu pot da aprecieri pe marginea mesajelor transmise. „S-au inregistrat și au…