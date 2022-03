Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE. Anunțul a fost facut de șefa statului, Maia Sandu, cateva clipe in urma. Aceasta a declarat ca in urmatoarele zile vor depune cererea la Bruxelles. „Astazi semnam cererea de aderare a RM la UE. Ea este adresata lui Emanuel Macron, președintele Franței, țara care astazi deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Cererea o depunem in urmatoarele zile la Bruxelles. RM trebuie sa aiba un parcurs european clar. Suntem pregatiți sa facem totul pentru realizarea acestui obiectiv național fundamental. Cetațenii au ales aceasta cale europeana, ei…