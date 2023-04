Zeci de mii de turiști se aduna aici in fiecare an, dar nu pentru soare și nisip: in Los Algodones, un orașel de la granița mexicana cu Statele Unite, principala atracție pentru americani sunt dentiștii și tarifele lor atractive. Cu 300 de cabinete stomatologice și 600 de practicieni care aglomereaza cele patru strazi principale, Los […] The post „Molar City”, paradisul dentar: 300 de cabinete și 600 de medici first appeared on Ziarul National .