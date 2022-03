Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul anunta, intr-un mesaj oficial, ca ia masuri pentru a contracara razboiul informational si incercarile de a crea instabilitate si raspandi panica nejustificat in randul populatiei, aratand ca lumea intreaga si Romania deopotriva traverseaza o perioada foarte sensibila, in care problemele…

- Aprovizionarea cu petrol a Ungariei nu sufera intreruperi iar rezervele si capacitatile de rafinare ale grupului MOL sunt suficiente pentru a acoperi necesitatile tarii, a informat miercuri seara grupul petrolier intr-un comunicat remis agentiei MTI. Compania a adaugat ca in pofida cresterii cererii…

- Aproape 520.000 de refugiati din Ucraina au trecut incepand de joi frontiera spre tari vecine dupa declansarea invaziei ruse, potrivit celui mai recent recensamant al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) publicat luni seara, informeaza marti AFP. Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) a inregistrat…

- Un concurs care aduce mii de oameni din toata Europa, desfașurat in localitatea Gyorvar, din Ungaria, a fost caștigat de bucatari romani, relateaza Hunedoaramea.ro . In total, au participat 33 de echipe din opt țari (Serbia, Slovacia, Slovenia, Croația, Ucraina, Austria, Romania și Ungaria), iar echipa…

- Pentru prima data in istoria sa, Ucraina a inceput importurile fizice de gaze din Ungaria, a declarat Serhiy Makogon, șeful GTS Operator al Ukraine LLC, informeaza Interfax. Asta in condițiile in care Ucraina incearca sa fie independenta de Rusia, doar ca inclusiv Budapesta importa gaz de la ruși.…

- Ungaria și Slovacia gazduiesc, in intervalul 13-30 ianuarie, turneul final al Campionatului European de handbal masculin, ajuns in faza grupelor principale, care se desfașoara la Budapesta și Bratislava. Luni, 24 ianuarie, s-au disputat trei intalniri din grupa I: Islanda – Croația 22-23, Muntenegru…

- Peste 96% din populatia Romaniei traia in 2020 intr-o locuinta proprietate personala, acesta fiind cel mai mare procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate joi de Eurostat, informeaza AGERPRES . In timp ce la nivelul Uniunii Europene, 69,7% din locuitori…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut luni Ungariei si Poloniei sa respecte statul de drept, de care a conditionat deblocarea de fonduri europene, situatie pe care tari membre cu conflicte deschise cu Bruxellesul o considera discriminatorie, transmite EFE. "Statul de drept este o…