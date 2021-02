Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Italia au inasprit duminica restrictiile in patru regiuni, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Regiunile Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino au fost incluse in asa-numitele 'zone portocalii' de catre Ministerul Sanatatii,…

- Nici bine nu ne-am obisnuit cu relaxarea, ca am putea sa sfarsim din nou cu restrictii. De pilda, scoli si restaurante inchise. Asta dupa ce Guvernul a revenit la formula de calcul a incidentei in care sunt incluse si focarele. Specialistii spun ca abia asa vom vedea cum ... The post In Romania ar putea…

- Liderii principalelor organizații patronale din domeniul turismului cer acordarea urgenta a ajutoarelor promise de Guvern pentru aceasta industrie. Potrivit organizațiilor patronale din turism, industria este restricționata de mai bine de 300 de zile și nu a primit inca ajutoarele promise.…

- Scenele dramatice au fost filmate de unul dintre martori, iar pe imagini se vede cum unul dintre polițiști ii face, cu putere, masaj cardiac. Intervenția a avut efect, iar barbatul și-a recapatat pulsul, insa, cu toate ca a ajuns in viața la spital, nu a mai putut fi salvat.Aurel Trandafir, zis Alișor…

- Masurile restrictive se prelungesc in Suedia pana cel puțin pe 7 februarie cu toate ca premierul țarii spune ca a fost constatat un declin din punct de vedere al imbolnavirilor cu coronavirus. „Vedem un usor declin in raspandirea infectiei in unele regiuni”, dar situatia inca ramane grava”, a declarat…

- Autoritatile au prelungit, luni, intr-o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), restrictiile impuse in urma cu peste o luna agentilor economici din municipiul Tulcea, din cauza numarul mare al cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus, se arata…

- În primele doua zile de Craciun, peste 800 de forțe au acționat pe raza întregului județ, fiind legitimate peste 5.800 de persoane. Acțiunile s-au facut pentru a se verifica respectarea masurilor de siguranța. Autoritațile au…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava a adoptat o hotarare prin care au fost ridicate restrictiile din sapte comune sucevene, unde rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 1,5 cazuri la mia de locuitori. Este vorba despre comunele comunele Baia (0,78), Ciocanești (0,00), ...