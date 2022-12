Mohamed Salah, direct in istoria lui Liverpool. „Cormoranii” s-au impus pe terenul celor de la Aston Villa, scor 3-1, iar egipteanul a fost esențial pentru trupa lui Klopp. Salah a deschis repede scorul, in minutul 5, pentru ca mai apoi sa-i paseze decisiv lui Van Dijk. Olandezul a majorat scorul in minutul 37. Mohamed Salah, […] The post Mohamed Salah, direct in istoria lui Liverpool! Borna bifata de egiptean dupa victoria cu Aston Villa appeared first on Antena Sport . The post Mohamed Salah, direct in istoria lui Liverpool! Borna bifata de egiptean dupa victoria cu Aston Villa first appeared…