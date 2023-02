Modularul s-ar fi construit dacă nu se lovea de birocrația patologică CARAȘ-SEVERIN – Este acuzația lansata de dr. Paul Purea, președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgența din Reșița! Reputatul chirurg a ținut sa vorbeasca despre spitalul modular care trebuia construit la Reșița, dar care nu se mai construiește: „Ideea construirii la Reșița a unui spital modular a venit la sfarșitul anului 2020, in plina pandemie, din partea dnei manager al SJUR. Problemele legate de pacienții Covid -19, erau foarte grave, de natura absolut vitala, numarul infectaților insuportabil de mare; spitalul nostru nu era pregatit, ca infrastructura – cladire,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

