Modificările fiscale care au intrat azi în vigoare, explicate Guvernul a aprobat mai multe modificari fiscale, cele mai multe dintre acestea intrand azi in vigoare. 1. Incepand cu 01.01.2024 se modifica cotele de impozitare pentru microintreprinderi, astfel: – 1% pentru microintreprinderile care realizeaza venituri care nu depașesc 60.000 euro inclusiv și care NU realizeaza activitațile urmatoare: 5821 –Activitați de editarea jocurilor de calculator, 5829 –Activitați de editarea altor produse software, 6201 –Activitați de realizarea soft-ului la comanda (software orientatclient), 6209 –Alte activitați de servicii privind tehnologia informației, 5510 –Hoteluri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a fost intrebat joi, la Antena 3 cum va proceda Guvernul cu taxa impusa bancilor pentru a nu se inregistra o majorare a ratelor. “Taxa pe banci este exclus sa genereze o majorare a costului ratelor oamenilor la banci. Ar fi o nebunie acest lucru. Impactul bugetar suplimentar pe care il…

- Se schimba sistemul de impozitare pentru companii si banci, iar facilitatile pentru angajatii din IT si constructii sunt eliminate, potrivit proiectului de lege privind noile masuri fiscal bugetare, publicat astazi de Ministerul de Finante, dupa ce a fost negociat timp de aproape doua luni in coalitia…

- Se schimba sistemul de impozitare pentru companii si banci, iar facilitatile pentru angajatii din IT si constructii sunt eliminate, potrivit proiectului de lege privind noile masuri fiscal bugetare, publicat astazi de Ministerul de Finante, dupa ce a fost negociat timp de aproape doua luni in coalitia…

- In data de 19 septembrie a fost publicat documentul privind forma finala a proiectului de masuri fiscale și reducere a cheltuielilor bugetare. Potrivit acestui document, cele mai importante prevederi privind mediul de afaceri privat pot fi sintetizate astfel: Microintreprinderile vor plati un impozit…

- Proiectul de lege cu noile masuri fiscale, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, a fost facut public astazi. Printre principalele masurile prevazute in document sunt: Microintreprinderile platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri daca au venituri pana in 60.000 euro pe an. Daca…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor pana la venituri de pana la 60.000 euro pe an și de 3% daca veniturile depașesc aceasta…

- Cabinetul Ciolacu a publicat in transparența decizionala proiectul de lege privind masurile fiscale, prin intermediul caruia se vor desființa 200.000 de posturi in sistemul bugetar, dar se vor introduce și o serie de masuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetațenilor. Principalele masuri…

- Niculae Dusu, in calitate de asociat unic al societatii "DDN Global SRL, cu sediul in Constanta, a decis in sedinta din data de 12.07.2023, in baza prevederilor art. 121 din Legea nr. 31 1990 modificata, completata si republicata eliminarea din art. 5 al Actului constitutiv a urmatoarelor activitati:4799…