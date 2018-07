Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal intra miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta, iar joi ar urma sa fie votul final, dupa care actul normativ va merge la presedinte pentru promulgare. Un nou protest fata de modificarile Codului penal este anuntat in Piata…

- Comisia Iordache s-a reunit marti, in regim de urgenta, la scurt timp dupa ce Senatul a adoptat modificarile aduse Codului penal, pentru a emite un nou raport pe proiectul de lege care sa plece spre Camera Deputatilor, ca for decizional. Intrebat de senatoarea PNL Alina Gorghiu daca mai are rost ca…

- Comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei a adoptat un raport favorabil pentru modificarile la Codul Penal. Au fost 12 voturi "pentru", 7 voturi "impotriva" si doua abtineri.Astfel, dupa votul de azi din Senat, modificarile la Codul Penal ar urma sa intre la votul final din Camera…

- Deputatul UDMR de Brașov, Ambrus Izabella Agnes, susține cu parlamentarii maghiari nu ar susține noile modificari din Codul Penal, motiv pentru s-a abținut de la votul final din Senat. Iata motivele pentru care, spune Ambrus, UDMR nu susține noile modificari ale Codului Penal: eliminarea articolului…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei, prezidata de deputatul PSD Florin Iordache, a fost convocata marti, de urgenta, la ora 15.00, pentru a emite un nou raport pe modificarile aduse Codului penal. Modificarile facute ieri in comisie au fost votate astazi in Senat si adoptate cu 74…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache dezbate luni proiectul de modificare a Codului de procedura penala, urmand sa dea un raport, dupa ce proiectul a fost adoptat fara probleme de Senat, iar miercuri sa intre la votul final de la Camera Deputaților. Printre modificarile…

- Comisia pentru legile Justitiei a dat vot favorabil modificarilor Codului de procedura penala. Au fost 15 voturi "pentru" si 3 voturi imporiva, proiectul urmand sa mearga luni la Senat, prima Camera sesizata.