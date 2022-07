Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anunțat ca pastreaza nivelul sumelor acordate in cele trei competiții continentale: 2,032 miliarde de euro in Liga Campionilor, 465 de milioane in Europa League, 235 de milioane in Conference. UEFA a facut cunoscute sumele distribuite in sezonul viitor al cupelor continentale, totalul veniturilor…

- Constructorul francez a adus cateva actualizari importante modelului sau electric de oraș, Zoe. Cea mai importanta noutate este reprezentata de noile linii de echipare, denumite Equilibre, Evolution și Iconic. In echiparea de baza Equilibre, Zoe este dotat cu un ecran de 7 inch pentru sistemul multimedia…

- Doar 2 felii de paine pe zi, 7 grame de branza, 10 g de salam, 07 g de suc și 2 g de ceai. Astfel de cantitați și-ar putea permite un moldovean care traiește, astazi, dupa coșul minim de consum, in urma ultimelor scumpiri la produsele alimentare. Cel puțin așa susțin socialiștii, care cheama autoritatile…

- ATP, forul de conducere a circuitului masculin de tenis, a anuntat, joi, implementarea unui numar de reforme, inclusiv o schema de impartire a profitului intre jucatori si turnee, precum si o serie de schimbari in calendarul competițional, transmite DPA.

- Constructorul francez a publicat imagini cu o ediție speciala noua pentru mai multe modele din gama sa. Noua ediție se numește E-Tech Engineered și este disponibila pentru modelele Clio, Captur, Megane hatchback și break și Arkana. Toate modelele sunt echipate cu propulsoare hibride, care se regasesc…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca anul acesta nu mai crește nici o taxa, dar vorbește despre modificari fiscale de la 1 iulie. „Cred ca vor fi anumite modificari fiscale pana la 1 iulie, de exemplu impozitarea proprietatilor in functie de valoare. Nu cunosc valoarea, eu nu sunt…

- Au intrat în vigoare noile prevederi legale privind protecia animalelor care stabilesc sanciuni mai aspre pentru cei care comit orice act de cruzime sau violen asupra acestora.La data de 16 mai 2022 în Monitorul Oficial al României a fost publicat Legea nr. 138 din 2022 pentru modific...

- Orarul magazinelor Carrefour zilele de 1 mai. Programul complet pentru zilele de 1 și 2 mai. Vești bune pentru cei care nu și-au finalizat cumparaturile pentru 1 mai. Orarul magazinelor Carrefour in zilele de 1 mai. Programul complet pentru zilele de 1 și 2 mai Orarul magainzelor Carrefour in zilele…